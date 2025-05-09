Даніель вміє надихати, підтримувати та бути опорою: Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
09.05.2025
Діючий військовий, непереможна тренерка, найсильніший чоловік планети та улюблена дієтологиня: СТБ оголосив повний склад експертів культового реаліті «Зважені та щасливі»
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