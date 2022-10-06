Вправи для струнких ніг від Марини Боржемської
Кожна жінка мріє стати володаркою струнких і підтягнутих ніг. І це не дивно, адже найкрасивішою частиною жіночого тіла є ноги. Тренерка Марина Боржемська поділилася у своєму Instagram комплексом вправ для гарних ніг. Як їх виконувати – читайте у матеріалі.
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Зробити ноги красивими та рельєфними намагається кожна жінка. Щоденної ходьби і стягуючих джинсів часом недостатньо, щоб приховати свої недоліки. Для цього необхідно ретельно тренуватися і не забувати робити це кілька разів на тиждень. Щоб м’язи на ногах почали приходити у форму, не обов’язково відвідувати спортзал або записуватися на індивідуальні тренування. Цілком достатньо ознайомитися з комплексом вправ для м’язів ніг і правильно виконувати їх у домашніх умовах. Однією з таких вправ поділилася Марина Боржемська у своєму Instagram.
Вправи для струнких ніг
- Прийміть положення стоячи. Упріться лівою рукою на спинку стільця, щоб правильно виконати вправу. Починайте відводити праву ногу в сторону, натягуючи носок на себе. Поєднайте виконання вправи з опусканням зігнутої руки до ноги. Виконуйте 20–30 разів по 3–4 підходи.
- Поміняйте ногу на ліву, а правою рукою упріться на спинку стільця. Повторіть вправу.
- У такому ж вихідному положенні починайте піднімати пряму ногу перед собою. Носок тримайте натягнутим. Виконуйте 20–30 разів по 3–4 підходи. Змініть на іншу ногу.
Пам’ятайте, що на посиленні необхідно робити видихи.
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