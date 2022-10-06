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Зважені та щасливі

Вправи для струнких ніг від Марини Боржемської

06.10.2022

Кожна жінка мріє стати володаркою струнких і підтягнутих ніг. І це не дивно, адже найкрасивішою частиною жіночого тіла є ноги. Тренерка Марина Боржемська поділилася у своєму Instagram комплексом вправ для гарних ніг. Як їх виконувати – читайте у матеріалі. 

Вправи для струнких ніг від Марини Боржемської

Більше на тему: Вправи для пресу від Марини Боржемської

Зробити ноги красивими та рельєфними намагається кожна жінка. Щоденної ходьби і стягуючих джинсів часом недостатньо, щоб приховати свої недоліки. Для цього необхідно ретельно тренуватися і не забувати робити це кілька разів на тиждень. Щоб м’язи на ногах почали приходити у форму, не обов’язково відвідувати спортзал або записуватися на індивідуальні тренування. Цілком достатньо ознайомитися з комплексом вправ для м’язів ніг і правильно виконувати їх у домашніх умовах. Однією з таких вправ поділилася Марина Боржемська у своєму Instagram.

Вправи для струнких ніг від Марини Боржемської

Вправи для струнких ніг

  1. Прийміть положення стоячи. Упріться лівою рукою на спинку стільця, щоб правильно виконати вправу. Починайте відводити праву ногу в сторону, натягуючи носок на себе. Поєднайте виконання вправи з опусканням зігнутої руки до ноги. Виконуйте 2030 разів по 34 підходи.
  2. Поміняйте ногу на ліву, а правою рукою упріться на спинку стільця. Повторіть вправу.
  3. У такому ж вихідному положенні починайте піднімати пряму ногу перед собою. Носок тримайте натягнутим. Виконуйте 2030 разів по 34 підходи. Змініть на іншу ногу.

Пам’ятайте, що на посиленні необхідно робити видихи.


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

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