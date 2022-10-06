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Зважені та щасливі

Упражнения для стройных ног от Марины Боржемской

06.10.2022

Каждая женщина мечтает стать обладательницей стройных и подтянутых ног. И это неудивительно, ведь самой красивой частью женского тела являются ноги. Тренер Марина Боржемская поделилась в своем Instagram комплексом упражнений для красивых ног. Как их выполнять – читайте в материале.

Упражнения для стройных ног от Марины Боржемской

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Сделать ноги красивыми и рельефными старается каждая женщина. Ежедневной ходьбы и утягивающих джинсов порой недостаточно, чтобы скрыть свои недостатки. Для этого необходимо усердно тренироваться и не забывать делать это несколько раз в неделю. Чтобы мышцы на ногах начали приходить в форму, необязательно посещать спортзал или записываться на индивидуальные тренировки. Вполне достаточно ознакомиться с комплексом упражнений для мышц ног и правильно выполнять их в домашних условиях. Одним из таких упражнений поделилась Марина Боржемская в своем Instagram.

Упражнения для стройных ног от Марины Боржемской

Упражнения для стройных ног

  1. Примите положение стоя. Упритесь левой рукой на спинку стула, чтобы правильно выполнить упражнение. Начинайте отводить правую ногу в сторону, натягивая носок на себя. Соедините выполнение упражнения с опусканием согнутой руки к ноге. Выполняйте 2030 раз по 34 подхода.
  2. Поменяйте ногу на левую, а правой рукой упритесь на спинку стула. Повторите упражнение.
  3. В таком же исходном положении начинайте поднимать прямую ногу перед собой. Носок держите натянутым. Выполняйте 2030 раз по 34 подхода. Смените на другую ногу.

Помните, что на усилении необходимо делать выдохи.


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

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