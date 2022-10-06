Упражнения для стройных ног от Марины Боржемской
Каждая женщина мечтает стать обладательницей стройных и подтянутых ног. И это неудивительно, ведь самой красивой частью женского тела являются ноги. Тренер Марина Боржемская поделилась в своем Instagram комплексом упражнений для красивых ног. Как их выполнять – читайте в материале.
Больше по теме: Упражнения для пресса от Марины Боржемской
Сделать ноги красивыми и рельефными старается каждая женщина. Ежедневной ходьбы и утягивающих джинсов порой недостаточно, чтобы скрыть свои недостатки. Для этого необходимо усердно тренироваться и не забывать делать это несколько раз в неделю. Чтобы мышцы на ногах начали приходить в форму, необязательно посещать спортзал или записываться на индивидуальные тренировки. Вполне достаточно ознакомиться с комплексом упражнений для мышц ног и правильно выполнять их в домашних условиях. Одним из таких упражнений поделилась Марина Боржемская в своем Instagram.
Упражнения для стройных ног
- Примите положение стоя. Упритесь левой рукой на спинку стула, чтобы правильно выполнить упражнение. Начинайте отводить правую ногу в сторону, натягивая носок на себя. Соедините выполнение упражнения с опусканием согнутой руки к ноге. Выполняйте 20–30 раз по 3–4 подхода.
- Поменяйте ногу на левую, а правой рукой упритесь на спинку стула. Повторите упражнение.
- В таком же исходном положении начинайте поднимать прямую ногу перед собой. Носок держите натянутым. Выполняйте 20–30 раз по 3–4 подхода. Смените на другую ногу.
Помните, что на усилении необходимо делать выдохи.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.