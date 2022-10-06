Упражнения для стройных ног от Марины Боржемской

Каждая женщина мечтает стать обладательницей стройных и подтянутых ног. И это неудивительно, ведь самой красивой частью женского тела являются ноги. Тренер Марина Боржемская поделилась в своем Instagram комплексом упражнений для красивых ног. Как их выполнять – читайте в материале.

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Сделать ноги красивыми и рельефными старается каждая женщина. Ежедневной ходьбы и утягивающих джинсов порой недостаточно, чтобы скрыть свои недостатки. Для этого необходимо усердно тренироваться и не забывать делать это несколько раз в неделю. Чтобы мышцы на ногах начали приходить в форму, необязательно посещать спортзал или записываться на индивидуальные тренировки. Вполне достаточно ознакомиться с комплексом упражнений для мышц ног и правильно выполнять их в домашних условиях. Одним из таких упражнений поделилась Марина Боржемская в своем Instagram.

Упражнения для стройных ног

Примите положение стоя. Упритесь левой рукой на спинку стула, чтобы правильно выполнить упражнение. Начинайте отводить правую ногу в сторону, натягивая носок на себя. Соедините выполнение упражнения с опусканием согнутой руки к ноге. Выполняйте 20 – 30 раз по 3 – 4 подхода. Поменяйте ногу на левую, а правой рукой упритесь на спинку стула. Повторите упражнение. В таком же исходном положении начинайте поднимать прямую ногу перед собой. Носок держите натянутым. Выполняйте 20 – 30 раз по 3 – 4 подхода. Смените на другую ногу.

Помните, что на усилении необходимо делать выдохи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 22 Янв 2019 в 10:09 PST

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