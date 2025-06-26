Топ-10 продуктов, способствующих быстрому набору веса

Многие из нас хотят похудеть, пытаются соблюдать диету и вести здоровый образ жизни, но в то же время, часто мы забываем о самых опасных продуктах, которые быстрее всего оседают на талии лишними сантиметрами. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» рассказали о продуктах из нашего рациона, которые приводят к быстрому набору веса.

Сладкие напитки

К этой категории относится как газировка, так и чай, кофе с сахаром. Так что, не стоит увлекаться выпитыми калориями Кондитерские изделия с большим содержанием жира

Трудно прожить без сладкого? Тогда выбирайте по возможности сладости, которые не содержат огромного количества вредных жиров. Самые вредные для талии сладости – это торты и пирожные с жирными масляными кремами. Большое количество масла, как растительного, так и животного

Вредным является и само по себе масло в больших количествах. Все хорошо, что в меру, предупреждают диетологи. Чипсы и жареный картофель

Этот фаворит закусок мало того, что очень вреден для фигуры, так еще и вреден для организма. Кстати, к этой же категории можно отнести и жареный картофель. Жареное в масле тесто

Еще один вредный представитель уличной еды, который беспощадно увеличивает ваш вес, отнимая здоровье. Речь, конечно о беляшах, чебуреках и им подобных. Магазинное тесто на основе маргарина

Идея сэкономить время и купить готовое тесто, также может обернуться парой тройкой лишних сантиментов на талии. Дело в том, что в магазинном тесте содержится маргарин. Орехи и семечки в большом количестве

Конечно, в первую очередь речь о глазированных орешках. Если говорить о свободных от шоколада и глазури орехах, то их можно употреблять около 30 г в день. Жирные молочные продукты

В молочной продукции важен баланс. Жирные молочные продукты могут навредить фигуре, однако, стоит помнить, что совсем обезжиренные – также не лучший выбор. Чтобы полезные вещества усвоились, нужно хотя бы минимальное содержание жира. Конфеты

В первую очередь опасны те конфетки, которые мы едим, как семечки, быстро и без оглядки. Это леденцы и карамельки. Хлебобулочные изделия из высоко рафинированной муки

Это пункт вряд ли удивит кого-то. Как не прискорбно, но обильное употребление мучного приведет к увеличению веса. Не только булочки, но и макароны могут сыграть злую шутку.

Больше по теме: 20 продуктов, безжалостно сжигающих жир

Питайтесь правильно, прислушивайтесь к советам диетологов и ваша фигура всегда будет в порядке!



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ