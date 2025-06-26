Топ-10 продуктов, способствующих быстрому набору веса

Топ-10 продуктів, що сприяють швидкому набору ваги

Багато хто з нас хоче схуднути, намагається дотримуватися дієти і вести здоровий спосіб життя, але в той же час, часто ми забуваємо про найнебезпечніші продукти, які найшвидше осідають на талії зайвими сантиметрами. Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» розповіли про продукти з нашого раціону, які призводять до швидкого набору ваги.

Солодкі напої

До цієї категорії відноситься як газована вода, так і чай, кава з цукром. Тож, не варто захоплюватися випитим калоріямі. Кондитерські вироби з великим вмістом жиру

Важко прожити без солодкого? Тоді обирайте солодощі, які не містять величезної кількості шкідливих жирів. Найбільш шкідливі для талії солодощі – це торти і пиріжки з жирними олійними кремами. Велика кількість олії, як рослинної, так і тваринної

Шкідливою є і сама олія у великих кількостях. Все добре, що в міру, попереджають дієтологи. Чіпси і смажена картопля

Цей фаворит закусок мало того, що дуже шкідливий для фігури, так ще й шкідливий для організму. До речі, до цієї ж категорії можна віднести і смажену картоплю. Смажене в олії тісто

Ще один шкідливий представник вуличної їжі, який нещадно збільшує вашу вагу, віднімаючи здоров’я. Мова йде про беляші, чебуреки тощо. Магазинне тісто на основі маргарину

Ідея заощадити час і купити готове тісто, також може обернутися парою зайвих сантиметрів на талії. Справа в тому, що в магазинному тісті міститься маргарин. Горіхи і насіння у великій кількості

Звичайно, в першу чергу мова про глазуровані горішки. Якщо говорити про вільні від шоколаду і глазурі горіхи, то їх можна вживати у кількості 30 г на день. Жирні молочні продукти

У молочній продукції важливий баланс. Жирні молочні продукти можуть нашкодити фігурі, однак, варто пам’ятати, що зовсім знежирені – також не найкращий вибір. Щоб корисні речовини засвоїлися, потрібно хоча б мінімальний вміст жиру. Цукерки

В першу чергу небезпечні ті цукерки, які ми їмо, як насіння: швидко і без оглядки. Це льодяники і карамельки. Хлібобулочні вироби з високо рафінованого борошна

Це пункт навряд здивує когось. Як не прикро, але рясне вживання борошна призведе до збільшення ваги. Не тільки булочки, а й макарони можуть зіграти злий жарт.

Більше на тему: 20 продуктів, які безжально спалюють жир

Харчуйтеся правильно, прислухайтеся до порад дієтологів і ваша фігура завжди буде в порядку!



Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ