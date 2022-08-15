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Зважені та щасливі

Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

15.08.2022

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко хорошо знает, как привести свое тело в тонус, избавиться от лишнего веса, а также уменьшить боли от тренировок. Если у вас болит спина, то не спешите прибегать к уколам и обезболивающим таблеткам. Улучшить свое самочувствие вам поможет несложное упражнение, которое легко можно выполнять в домашних условиях.

анита луценко

Если вас начали беспокоить боли в спине и вы не знаете, как себе помочь, попробуйте выполнить ряд несложных упражнений. Для этого вам не понадобится спортивный инвентарь, спортзал или тренер. Вы сами себе сможете помочь, став у стены и настроив правильно дыхание.

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Упражнение от боли в спине

  1. Стать на небольшом расстоянии от стены.
  2. Поясницу не прогибать и живот не выпячивать.
  3. Тянитесь макушкой максимально вверх.
  4. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть.
  5. Медленно выполнить 3–5 раз.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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