Нам всегда хочется выглядеть идеально! Наверняка каждая представительница прекрасного пола хотя бы раз придерживалась какой-нибудь диеты. Но не всегда подобные попытки похудеть увенчивались успехом и давали желаемый результат. Поэтому диетологи проекта «Зважені та щасливі» подобрали пять эффективных способов избавиться от лишних килограммов.

Диета моделей

Модели всегда ассоциируются со стройностью и изящностью. Как же им удается быть такими худенькими? Две вариации так называемой «диеты моделей» помогут скинуть до 6 килограмм лишнего веса всего за несколько дней. Подобный принцип похудения достаточно сложный, но, вполне реальный.

Первый вариант диеты длится 3 дня и позволяет сбросить до 4 килограмм. Итак, меню:

На завтрак – яйцо всмятку. Через 2, 5 часа время для второго завтрака – чай без сахара и 125 грамм обезжиренного творога. Обед – через 2, 5 часа такое же количество чая и творога. Ужина нет. На протяжении дня обязательно нужно выпивать как минимум 1, 5 литра негазированной воды.

Второй вариант «диеты моделей» требует ограничить количество калории до 1000 в сутки. Соблюдая это правило Вы сможете скинуть от 2 до 6 килограмм в период от 3 до 7 дней. Кроме подсчитывания калорий,нужно также пить много воды и чая – это приведет к очищению организма. Конечно же, сахар в любом виде под строжайшим запретом.

Такая диета очень эффективная, но если Вашей целью является похудение на 10 кг и больше, то стоит выбрать более продолжительную диету.

Диета на основе сока из зеленых овощей и фруктов очень популярна среди звезд. Виктория Бэкхем, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Гвинет Пэлтроу и многие другие часто были замечены со стаканчиками с зеленой смесью. Такие напитки готовятся из капусты, лайма, петрушки, укропа, шпината, сельдерея, яблок и других овощей и фруктов зеленого цвета.

Диетологи утверждают, что такие блюда и напитки богаты антиоксидантами, фолиевой кислотой и витамином С. Они прекрасно выводят токсины и шлаки, улучшают обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта.

Подобная диета может продолжаться как от одного до трех дней, так и соблюдаться на протяжении одной недели. За этот период можно сбросить до 4 кг. Если в течение дня, вы чувствуете голод, можно разбавить рацион фруктами (к примеру, яблоко, виноград и киви) или небольшим количеством орехов.

Низкоуглеводная диета

Особой популярностью среди эффективных диет пользуется низкоуглеводная диета. Без жестких ограничений в еде она помогает сбросить лишнюю пару килограммов. Если соблюдать диету долго, то за пять месяцев можно потерять примерно 15 — 20 кг ненужного веса.

В основу питания входят белки и овощи. Зачастую это мясо, рыба, сыры, молочные и кисломолочные продукты, орехи и прочее.

Углеводы в рационе отсутствуют максимально. Но при этом очень важно помнить, что полностью исключить их употребление ни в коме случае нельзя. Это приведет к выпадению волос, проблемам с кожей, слабости и плохому настроения. Подобная диета противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями почек.

Приблизительное меню низкоуглеводной диеты может выглядеть так:

Завтрак: 30 гр. маложирного твердого сыра, небольшой кусочек ржаного хлеба, зеленый чай или кофе без сахара.

30 гр. маложирного твердого сыра, небольшой кусочек ржаного хлеба, зеленый чай или кофе без сахара. Обед: фасоль, небольшой кусочек ржаного хлеба, 200 гр. нежирного творога, чай или кофе без сахара.

фасоль, небольшой кусочек ржаного хлеба, 200 гр. нежирного творога, чай или кофе без сахара. Ужин: 100 гр. отварной рыбы или нежирной говядины, любые свежие овощи (1-2 штуки). После этого рекомендуется выпить чашку зеленого чая.

Пищу нужно принимать 4-5 раз в день и выпивать минимум 2 литра негазированной воды.

Диета по часам

Особенностью такой диеты является соблюдение режима и умеренное потребление пищи.

Помимо похудения, диета по часам помогает стать более организованным и нормализует нарушенный метаболизм. Преимуществом также есть то, что Вы можете подобрать продукты по своему предпочтению. «Сидеть» на такой диете можно очень долго.

Первые пять дней пищу следует принимать каждые два часа. После этого периода, десять дней стоит питаться как обычно. Это позволит за первые пять сбросить до 3-5 кг, а потом на протяжении десяти дней зафиксировать свой вес на достигнутой отметке.

В период так называемого нормального питания ограничьте количество мучного и сладкого, а лучше всего и вовсе исключите такие изделия из своего рациона.

Примерное меню для «диеты по часам»:

7:00 — чашка чая или кофе без сахара

9:00 — тертая морковь, заправленная лимонным соком.

11:00 — яблоко или другой фрукт (груша, персик и пр.).

13:00 — 100 гр. отварного мяса (или пресноводной рыбы) на кусочке зернового хлеба со сливочным маслом (10 гр).

15:00 — одно яйцо вкрутую или 100 гр сыра (100 гр творога и пр.).

17:00 — овощной салат (капустный, морковный, свекольный и пр.).

19:00 — 10 штучек чернослива или других сухофруктов (курага, изюм), размоченных в горячей воде.

21:00 — стакан обезжиренного кефира

Естественно, запрещается кушать сладкое в любом виде, различные закуски типа чипсов и орешков, и, конечно же, пить алкоголь, газировки и т.п. Под запретом также сахар, картофель, кукуруза, макароны и все мучные изделия.

Ленивая диета

Медики утверждают, что быстрая диета, например 10-дневная, полезна для организма человека. Главным условием является готовность женщины к экстремальной разгрузке. То есть, нужно постепенно и заранее ограничивать себя в количестве еды, в особенности мучного и сладкого. Резко выходить из быстрой диеты тоже нельзя, иначе сброшенные килограммы могут вернуться снова. Для наибольшей эффективности подобное похудение должно длиться около шести месяцев.

Итак, соблюдая несколько простых правил «ленивая диета» позволит сбросить до 10 таких нежеланных килограммов:

Правило 1. Плотный углеводный завтрак и легкий белковый ужин

Овсянка, хлебцы, орешки или спагетти идеально подойдут для утреннего приема пищи. Вечером лучше покушать курицу, рыбу или немного нежирного творога. Ужинать нужно не позже, чем за 4 часа до сна. Старайтесь не смешивать углеводные и белковые продукты.

Правило 2. Нет мучному и сладкому!

Если Вы не можете полностью отказаться от любимых сладостей, можете заменить их маленьким кусочком черного шоколада (не более 30 гр в день), фруктами или сухофруктами. Очистки от фруктов можно использовать для похудение от Светланы Фус. Вместо обычного хлеба кушайте зерновой или хлебцы.

Правило 3. Еда на пару

Ограничивайте себя в остром, жирном и жаренном. Приготовьте лучше любимую курицу или рыбу на пару. Ваш организм скажет большое спасибо не только за сброшенные кило, но и за улучшенный метаболизм.

Правило 4. Клетчатка

В порошке или гранулах клетчатку можно найти в любой аптеке или большом супермаркете. Она не имеет вкуса, поэтому кушайте ее вместе с йогуртом или кефиром. Она очищает кишечник и желудок, забирая всё ненужное с собой.

Правило 5. Сельдерей и грейпфрут.

Наш организм тратит на переваривание на этих продуктов больше калорий, чем получает от них. Поэтому ощутив чувство голода между приемами пищи можно смело скушать половинку грейпфрута или сельдерея.

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