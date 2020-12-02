Нам завжди хочеться виглядати ідеально! Напевно, кожна представниця прекрасної статі хоча б раз дотримувалася якоїсь дієти. Але не завжди подібні спроби схуднути увінчувалися успіхом і давали бажаний результат. Тому дієтологи проєкту «Зважені та щасливі» підібрали п’ять ефективних способів позбавитися зайвих кілограмів.

Дієта моделей

Моделі завжди асоціюються зі стрункістю і витонченістю. Як же їм вдається бути такими худенькими? Дві варіації так званої «дієти моделей» допоможуть скинути до 6 кілограм зайвої ваги всього за кілька днів. Подібний принцип схуднення досить складний, але цілком реальний.

Перший варіант дієти триває 3 дні і дозволяє скинути до 4 кілограм. Отже, меню:

На сніданок – зварене яйце в круту . Через 2, 5 год час для другого сніданку – чай ​​без цукру і 125 грам знежиреного сиру. Обід – через 2, 5 год така ж кількість чаю і сиру. Вечері немає. Протягом дня обов’язково потрібно випивати як мінімум 1,5 літра негазованої води.

Другий варіант «дієти моделей» вимагає обмеження кількості калорій до 1000 на добу. Дотримуючись цього правила, Ви зможете скинути від 2 до 6 кілограм в період від 3 до 7 днів. Крім підрахування калорій, потрібно також пити багато води і чаю – це призведе до очищення організму. Звичайно ж, цукор в будь-якому вигляді під суворою забороною.

Така дієта дуже ефективна, але якщо Вашою метою є схуднення на 10 кг і більше, то варто вибрати більш тривалу дієту.

Дієта на зелених соках

Дієта на основі соку із зелених овочів і фруктів дуже популярна серед зірок. Вікторія Бекхем, Дженніфер Лопес, Гвен Стефані, Гвінет Пелтроу і багато інших часто були помічені зі стаканчиками з зеленою сумішшю. Такі напої готуються з капусти, лайма, петрушки, кропу, шпинату, селери, яблук та інших овочів і фруктів зеленого кольору.

Дієтологи стверджують, що такі страви і напої багаті на антиоксиданти, фолієву кислоту і вітамін С. Вони прекрасно виводять токсини і шлаки, покращують обмін речовин і роботу шлунково-кишкового тракту.

Подібна дієта може тривати як від одного до трьох днів, так і протягом одного тижня. За цей період можна скинути до 4 кг. Якщо протягом дня, Ви відчуваєте голод, можна розбавити раціон фруктами (наприклад, яблуко, виноград чи ківі) або невеликою кількістю горіхів.

Низьковуглеводна дієта

Особливою популярністю серед ефективних дієт користується низьковуглеводна дієта. Без жорстких обмежень в їжі вона допомагає скинути зайві пару кілограмів. Якщо дотримуватися дієти довго, то за п’ять місяців можна втратити приблизно 15 – 20 кг небажаної ваги.

В основу харчування входять білки та овочі. Найчастіше це м’ясо, риба, сири, молочні і кисломолочні продукти, горіхи та інше.

Вуглеводи в раціоні відсутні максимально. Але при цьому дуже важливо пам’ятати, що повністю виключити їх вживання ні в якому разі не можна. Це призведе до випадання волосся, проблемам зі шкірою, слабкості і поганого настрою. Подібна дієта протипоказана вагітним і матерям, що годують груддю, а також людям із захворюваннями нирок.

Приблизне меню низьковуглеводної дієти може виглядати так:

Cніданок: 30 гр. нежирного твердого сиру, невеликий шматочок житнього хліба, зелений чай або кава без цукру.

30 гр. нежирного твердого сиру, невеликий шматочок житнього хліба, зелений чай або кава без цукру. Обід: квасоля, невеликий шматочок житнього хліба, 200 гр. нежирного сиру, чай або кава без цукру.

квасоля, невеликий шматочок житнього хліба, 200 гр. нежирного сиру, чай або кава без цукру. Вечеря: 100 гр. відвареної риби або нежирної яловичини, будь-якы свіжі овочі (1-2 штуки). Після цього рекомендується випити чашку зеленого чаю.

Їжу потрібно приймати 4-5 разів на день і випивати мінімум 2 літри негазованої води.

Дієта «за годинами»

Особливістю такої дієти є дотримання режиму і помірне споживання їжі.

Окрім схуднення, дієта за годинами допомагає стати більш організованим і нормалізує порушений метаболізм. Перевагою також є те, що Ви можете підібрати продукти за власним смаком. «Сидіти» на такій дієті можна дуже довго.

Перші п’ять днів їжу слід приймати кожні дві години. Після цього періоду, десять днів варто харчуватися як завжди. Це дозволить за перші п’ять скинути до 3-5 кг, а потім протягом десяти днів зафіксувати свою вагу на досягнутій позначці.

У період так званого нормального харчування обмежте кількість мучного і солодкого, а найкраще і зовсім виключіть такі вироби зі свого раціону.

Меню-зразок для «дієти за годинами»:

7:00 – чашка чаю або кави без цукру

9:00 – терта морква, заправлена ​​лимонним соком.

11:00 – яблуко або інший фрукт (груша, персик та ін.).

13.00 – 100 гр. відвареного м’яса (або прісноводної риби) на шматочку зернового хліба з вершковим маслом (10 гр.).

15:00 – одне яйце зварене в круту або 100 гр. сиру

17:00 – овочевий салат (капустяний, морквяний, буряковий і ін.).

19:00 – 10 шматочків чорносливу або інших сухофруктів (курага, родзинки), розмочених у гарячій воді.

21:00 – склянка знежиреного кефіру

Звісно, забороняється їсти солодке у будь-якому вигляді, різні снєки типу чіпсів і горішків, і, звичайно ж, пити алкоголь, газовану воду і т.п. Під забороною також цукор, картопля, кукурудза, макарони і всі борошняні вироби.

Ледача дієта

Дієтологи і медики стверджують, що швидка дієта, наприклад 10-денна, корисна для організму людини. Головною умовою є готовність до екстремального розвантаження. Тобто, потрібно поступово і заздалегідь обмежувати себе в кількості їжі, особливо мучного та солодкого. Різко виходити зі швидкої дієти теж не можна, інакше скинуті кілограми можуть повернутися знову. Для найбільшої ефективності подібне схуднення має тривати близько шести місяців.

Отже, дотримуючись кілька простих правил «ледачої дієти» дозволить скинути до 10 таких небажаних кілограмів:

Правило 1. Вуглеводний сніданок і білкова вечеря

Вівсянка, хлібці, горіхи або спагетті ідеально підійдуть для ранкового прийому їжі. Увечері краще поїсти курку, рибу або трохи нежирного сиру. Вечеряти потрібно не пізніше, ніж за 4 години до сну. Намагайтеся не змішувати вуглеводні і білкові продукти.

Правило 2. Ні мучному і солодкому!

Якщо Ви не можете повністю відмовитися від улюблених солодощів, можете замінити їх маленьким шматочком чорного шоколаду (не більше 30 гр. в день), фруктами або сухофруктами. Фруктові очистки можна використовувати для схуднення від Світлани Фус. Замість звичайного хліба їжте зерновий або хлібці.

Правило 3. Їжа на пару

Обмежуйте себе в гострому, жирному і смаженому. Приготуйте краще улюблену курку або рибу на пару. Ваш організм скаже велике спасибі не тільки за скинуті кіло, а й за покращений метаболізм.

Правило 4. Клітковина

У порошку або гранул клітковину можна знайти в будь-якій аптеці або великому супермаркеті. Вона не має смаку, тому їжте її разом з йогуртом або кефіром. Вона очищає кишечник і шлунок, забираючи все непотрібне з собою.

Правило 5. Селера і грейпфрут.

Наш організм витрачає на переварювання цих продуктів більше калорій, ніж отримує від них. Тому відчувши почуття голоду між прийомами їжі, можна сміливо з’їсти половинку грейпфрута або селери.

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