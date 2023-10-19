Серия 6 | 19.10.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 6 серия от 19.10.2023 на сайте СТБ! Родители Вадима узнали, что он женился на Наталье. Их очень расстроило то, что сын не пригласил их на праздник, более того, даже не рассказал о таком событии. Чтобы не смущать родителей еще больше, Вадим решил не признаваться, что это фиктивный брак и они с Натальей живут отдельно. Напротив, он попросил Наталью подыграть и прийти на семейный ужин. Согласилась ли она на эту авантюру? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 6 серия Вадим и Наталья будут искать похитителей 6-летнего Жени. Мать мальчика обратилась за помощью, ведь полицейские зашли в тупик. Женщина места себе не находит и не знает, жив ли ее сын. Удастся ли Вадиму и Наталье выяснить, кто и зачем похитил ребенка? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 6 серия.

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