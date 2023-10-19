Серія 6 | 19.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 6 серія від 19.10.2023 на сайті СТБ! Батьки Вадима дізналися, що він одружився з Наталею. Їх дуже засмутило те, що син не запросив їх на свято, ба більше, навіть не розповів про таку подію. Аби не засмучувати батьків ще більше, Вадим вирішив не зізнаватися, що це фіктивний шлюб і вони з Наталею живуть окремо. Навпаки, він попросив Наталю підіграти і прийти на сімейну вечерю. Чи погодилася вона на цю авантюру? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 6 серія Вадим і Наталя шукатимуть викрадачів 6-річного Жені. Мати хлопчика звернулася за допомогою, адже поліцейські зайшли в глухий кут. Жінка місця собі не знаходить і не знає, чи живий її син. Чи вдасться Вадиму та Наталі з’ясувати, хто й навіщо викрав дитину? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 6 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 5 серія від 19.10.2023