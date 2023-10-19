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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 5 серия смотреть онлайн от 19.10.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 5 серия от 19.10.2023. Агенты справедливости 5 серия 5 сезон от 19.10.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 5 | 19.10.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн Агенты справедливости 5 сезон 5 серия на СТБ! Вадим взялся за расследование убийства модели Инны Купач. На этот раз его напарником стал Витя – Наталья была занята и не смогла присоединиться к расследованию, когда Вадим ей позвонил. Друзья отправились в модельное агентство Инны и в полицию, чтобы выяснить подробности преступления.

В 5 серии сериала Агенты справедливости 2023 Виктор узнал, что за день до смерти Инна виделась с подругами. На работе ее уважали, ведь модель смогла построить карьеру, хотя выросла без родителей. Вадим в ходе следствие обнаружил еще один интересный факт – оказывается, у Инны был сын, которого она отдала в детский дом. И именно на него пали подозрения полиции. Мог ли парень убить мать, которая его оставила? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 5 серия на СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 4 серия от 19.10.2023

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