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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 5 серія дивитись онлайн від 19.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 5 серія від 19.10.2023. Агенти справедливості 5 серія 5 сезон від 19.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 5 | 19.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн Агенти справедливості 5 сезон 5 серія на СТБ! Вадим взявся за розслідування вбивства моделі Інни Купач. Цього разу його напарником став Вітя – Наталя була зайнята та не змогла приєднатися до розслідування, коли Вадим їй зателефонував. Друзі вирушили до модельної агенції Інни та до поліції, щоб з'ясувати подробиці злочину.

У 5 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Віктор дізнався, що за день до смерті Інна бачилася з подругами. На роботі її поважали, адже модель змогла збудувати кар'єру, хоч виросла без батьків. Вадим під час слідства виявив ще один цікавий факт – виявляється, Інна мала сина, якого вона віддала до дитячого будинку. І саме на нього впали підозри поліції. Чи міг хлопець убити матір, яка залишила його? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 5 серія на СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 4 серія від 19.10.2023

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