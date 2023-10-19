Серия 4 | 19.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 4 серия Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве молодого парня. Сергей был в баре со своей девушкой. Он вышел, чтобы посадить ее в такси и поехать домой самому, но на этом жизнь Сергея оборвалась. Неизвестный застрелил его прямо на улице. Мать парня Людмила Васильевна решила обратиться за помощью в детективное агентство, чтобы найти убийцу своего сына.

Наталья и Вадим в 4 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон согласились взяться за это дело. Помимо этого у них есть и семейные проблемы. Кому идти в школу на родительское собрание, если Карина неправильно делает домашние задания? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 4 серия.

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