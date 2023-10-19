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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 4 серія дивитись онлайн від 19.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 4 серія від 19.10.2023. Агенти справедливості 4 серія 5 сезон від 19.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 4 | 19.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 4 серія Вадим та Наталя розслідують справу про вбивство молодого хлопця. Сергій був у барі зі своєю дівчиною. Він вийшов, щоб посадити її в таксі й поїхати додому самому, але на цьому Сергієве життя обірвалося. Невідомий застрелив його просто на вулиці. Мати хлопця Людмила Василівна вирішила звернутися за допомогою до детективної агенції, щоб знайти вбивцю свого сина.

Наталія та Вадим у 4 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон погодилися взятися за цю справу. Крім цього вони мають і сімейні проблеми. Кому йти до школи на батьківські збори, якщо Каріна неправильно виконує домашні завдання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 4 серія.

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