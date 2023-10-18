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Video: Агенты справедливости 5 сезон 3 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 3 серия от 18.10.2023. Агенты справедливости 3 серия 5 сезон от 18.10.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 3 | 18.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 3 серия Марго рассказала Наталье и Вадиму о необычном деле, с которым она столкнулась на работе. В морг доставили 15-летнюю девочку, чьи органы были вырезаны. Убийца не трогал только лицо несчастной. Вадим решил взяться за это дело, ведь в 3 серии сериала Агенты справедливости 2023 Карина пошла в школу, и теперь Вадим постоянно думает о ней. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей о дочери, Вадим решил взяться за это дело. Погибшая Нина исчезла три дня назад. Вадим считает, что девочка могла стать жертвой черных трансплантологов, но Марго в этом не уверена. Убийца явно не знал, как правильно удалять человеческие органы. Зачем он тогда сотворил такое с девочкой? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 сезон 3 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 2 серия от 18.10.2023

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