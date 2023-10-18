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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 3 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 3 серія від 18.10.2023. Агенти справедливості 3 серія 5 сезон від 18.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 3 | 18.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 3 серія Марго розповіла Наталії та Вадиму про незвичайну справу, з якою вона зіткнулася на роботі. У морг доставили 15-річну дівчинку, органи якої були вирізані. Вбивця не чіпав лише обличчя нещасної. Вадим вирішив взятися за цю справу, адже в 3 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Каріна пішла до школи, і тепер Вадим постійно думає про неї. Аби відволіктися від тривожних думок про доньку, Вадим вирішив взятися за цю справу. Загибла Ніна зникла три дні тому. Вадим вважає, що дівчинка могла стати жертвою чорних трансплантологів, але Марго в цьому не впевнена. Вбивця явно не знав, як правильно видаляти людські органи. Навіщо він тоді зробив таке з дівчинкою? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 3 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 2 серія від 18.10.2023

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