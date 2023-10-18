Серия 2 | 18.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 2 серия прошел месяц с тех пор, как Вадима обвиняли в убийстве. Они с Натальей вернулись к обычной работе и воспитанию Карины. Неожиданно Заза попросил Наталью о помощи с расследованием резонансного дела об убийстве семьи прокурора. Вадим все еще обижен на Зазу за то, что тот не верил в его невиновность. Заза уже извинялся перед Вадимом, но они все равно перестали общаться. Несмотря на их конфликт, Вадиму все равно интересно расследовать громкое дело, поэтому он соглашается.

Во 2 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве прокурора Василия Терещенко, его жены и сына. По предварительной версии следствия Роман убил отца, мачеху и себя. Смогут ли агенты раскрыть это преступление? И сможет ли Вадим помириться с Зазой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 2 серия от 18.10.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 1 серия от 18.10.2023