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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 2 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 2 серія від 18.10.2023. Агенти справедливості 2 серія 5 сезон від 18.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 2 | 18.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 2 серія пройшов місяць з того часу, як Вадима звинувачували у вбивстві. Вони з Наталією повернулися до нормальної роботи та виховання Карини. Несподівано Заза попросив Наталю про допомогу із розслідуванням резонансної справи про вбивство родини прокурора. Вадим все ще ображений на Зазу за те, що той не вірив у його невинність. Заза вже вибачався  перед Вадимом, але вони все одно перестали спілкуватися. Незважаючи на їхній конфлікт, Вадиму все одно цікаво розслідувати гучну справу, тому він погоджується.

У 2 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Вадим та Наталя розслідують справу про вбивство прокурора Василя Терещенка, його дружини та сина. За попередньою версією слідства Роман убив батька, мачуху та себе. Чи зможуть агенти розкрити цей злочин? І чи зможе Вадим помиритися із Зазою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 2 серія від 18.10.2023.

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