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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 1 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

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Серия 1 | 18.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 1 серия Вадим скрывается от полиции как подозреваемый в убийстве. Он не может никому открыться, ведь даже Заза считает его виновным. Вадим тайком встретился с Виктором и попросил его о помощи. В то же время Наталья ищет своего напарника. Вадим следует всем указкам убийцы, потому что тот его шантажирует – если Вадим перестанет подчиняться, Наталья и Карина будут в опасности.

В 1 серии сериала Агенты справедливости 2023 подозрения Зазы подкрепились тем, что из колонии похитили заключенного, который в прошлом пытался убить Наталью. Теперь создается впечатление, что Вадим мстит всем, кто перешел ему дорогу в прошлом. Сможет ли он восстановить свою репутацию? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 1 серия.

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