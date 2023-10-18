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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 1 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 1 серія від 18.10.2023. Агенти справедливості 1 серія 5 сезон від 18.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 1 | 18.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 1 серія Вадим ховається від поліції як підозрюваний у вбивстві. Він не може нікому відкритися, адже навіть Заза вважає його винним. Вадим потай зустрівся з Віктором та попросив його про допомогу. Натомість Наталя шукає свого напарника. Вадим дотримується всіх вказівок убивці, бо той його шантажує – якщо Вадим перестане підкорятися, Наталя та Каріна будуть у небезпеці.

У 1 серії серіалу Агенти справедливості 2023 підозри Зази підкріпилися тим, що з колонії викрали ув’язненого, який у минулому намагався вбити Наталю. Тепер складається враження, що Вадим мститься всім, хто перейшов йому дорогу в минулому. Чи зможе він поновити свою репутацію? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 1 серія.

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