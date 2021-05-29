Від історії 23 випуску проєкту «Один за всіх»-16 у всіх глядачів серце обливатиметься кров’ю. Команда взялася за розслідування заплутаної історії, яка нещодавно ошелешила всю країну. Невже батько катує дітей розпеченим залізом? Не пропустіть всю правду вже цієї неділі, 30 травня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

37-річний Сергій Чорний — герой 10 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 (випуск від 06.04.2021) — пообіцяв на всю країну не відмовлятися від дітей. Його колишню дружину позбавили батьківських прав. У студії програми «Таємниці ДНК» він дізнався, що двоє із трьох її малюків йому не рідні. Незважаючи на це, Сергій забрав їх усіх до себе і виховував разом з новою коханою. Проте згодом на всю країну пролунав скандал про горе-батька, який катує дітей розпеченим залізом. Односельці кажуть, що в усьому винна його нова дружина.

Хто насправді винен у знущаннях з дітей?

Які приголомшливі подробиці життя родини стануть відомі у студії?

Як захищатиме себе і свого чоловіка нова дружина Сергія?

І з ким дітям буде безпечно залишатися надалі?

Не пропустіть уже в неділю, 30 травня, 23 випуск проєкту «Один за всіх»-16 о 20:00!

Video: «Один за всіх»-16: у 23 випуску з’ясовуватимуть, хто безжально катує дітей? 30 травня 2021 на телеканалі СТБ вийде 23 випуск 16 сезону проекту Один за всіх. Анонс 23 випуску Один за всіх 16 сезон від 30.05.2021 дивіться на СТБ

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