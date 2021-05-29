От истории 23 выпуска проекта «Один за всіх»-16 у всех зрителей сердце будет обливаться кровью. Команда взялась за расследование запутанной истории, которая недавно прозвучала на всю страну. Неужели отец пытает детей раскаленным железом? Не пропустите всю правду уже в это воскресенье, 30 мая, в 20:00 на телеканале СТБ!

37-летний Сергей Черный — герой 10 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 (выпуск от 06.04.2021) — пообещал на всю страну не отказываться от детей. Его бывшую жену лишили родительских прав. В студии программы «Таємниці ДНК» он узнал, что двое из трех ее малышей ему не родные. Несмотря на это, Сергей забрал их всех к себе и воспитывал с новой возлюбленной. Но впоследствии на всю страну прогремел скандал о горе-отце, который пытает детей раскаленным железом. Односельчане говорят, что во всем виновата его новая жена.

Кто на самом деле виноват в издевательствах над детьми?

Какие шокирующие подробности из жизни семьи станут известны в студии?

Как будет защищать себя и своего мужа новая жена Сергея?

И с кем детям будет безопасно оставаться в дальнейшем?

Не пропустите уже в воскресенье, 30 мая, 23 выпуск проекта «Один за всіх»-16 в 20:00!



Video: «Один за всіх»-16: в 23 выпуске выяснят, кто безжалостно пытает детей? 30 мая 2021 на телеканале СТБ выйдет 23 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 23 выпуска Один за всех 16 сезон от 30.05.2021 смотрите на СТБ

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