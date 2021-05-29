«Один за всіх»-16: в 23 выпуске выяснят, кто безжалостно пытает детей?
От истории 23 выпуска проекта «Один за всіх»-16 у всех зрителей сердце будет обливаться кровью. Команда взялась за расследование запутанной истории, которая недавно прозвучала на всю страну. Неужели отец пытает детей раскаленным железом? Не пропустите всю правду уже в это воскресенье, 30 мая, в 20:00 на телеканале СТБ!
37-летний Сергей Черный — герой 10 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 (выпуск от 06.04.2021) — пообещал на всю страну не отказываться от детей. Его бывшую жену лишили родительских прав. В студии программы «Таємниці ДНК» он узнал, что двое из трех ее малышей ему не родные. Несмотря на это, Сергей забрал их всех к себе и воспитывал с новой возлюбленной. Но впоследствии на всю страну прогремел скандал о горе-отце, который пытает детей раскаленным железом. Односельчане говорят, что во всем виновата его новая жена.
- Кто на самом деле виноват в издевательствах над детьми?
- Какие шокирующие подробности из жизни семьи станут известны в студии?
- Как будет защищать себя и своего мужа новая жена Сергея?
- И с кем детям будет безопасно оставаться в дальнейшем?
Не пропустите уже в воскресенье, 30 мая, 23 выпуск проекта «Один за всіх»-16 в 20:00!
Video: «Один за всіх»-16: в 23 выпуске выяснят, кто безжалостно пытает детей?
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