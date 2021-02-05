Сергій Костира прокоментував прийдешній 2 випуск програми «Один за всіх»-16

3 лютого в ефірі СТБ стартував новий сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на сторожі справедливості стоїть новий ведучий програми — практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. Цієї неділі, 7 лютого, о 20:00 телеглядачі побачать 2 випуск, у якому Сергій Костира і експерти будуть розбиратися з кричущим сімейним конфліктом, який триває не один рік. Ведучий прокоментував прийдешній випуск.

14-річна Діана стала жертвою зґвалтування. Винуватець — чоловік її старшої сестри. Більше року мама дівчинки не може посадити зятя за ґрати через свою старшу дочку. Та вперто захищає коханого і стверджує, що Діана сама його спокусила. Проте вона точно не була готова до зізнань, які почує від своїх рідних у студії «Один за всіх».

«Ми почали знімати цю історію за фактом того, що чоловік сестри зґвалтував 14-річну дівчинку. Але в обговоренні історії, того, як це сталося і чи можна було цього уникнути, ми дізнаємося, що ця дівчинка була далеко не єдиною дитиною, до кого чіплявся чоловік сестри. Плакали всі від співчуття дитині і тієї жорстокості ґвалтівника, а я ледве стримувався від злості. Ніколи не зможу бути толерантним, коли ображають і, що ще гірше, ґвалтують дітей», — поділився враженнями від зйомки ведучий Сергій Костира.

Більше на тему: «Один за всіх»-16: Історія про зятя-ґвалтівника у 2 випуску програми

Просто зі студії «Один за всіх» Сергій Костира зателефонує до СІЗО, а відтак особисто поїде додому до цієї сім’ї, щоб подати заяву про злочин. Чим закінчиться історія і яке покарання понесе чоловік старшої сестри, дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.

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