«Один за всіх»-15: Чим шокує 23 випуск гостросоціального проєкту?
У 23 випуску в студії проєкту «Один за всіх» розбиратимуться в історії 58-річного Анатолія, який ніколи стільки не переживав, як за два останні місяці. Після 13 років спільного життя цивільна дружина вкрала сенс його існування — 9-річну доньку Риту. Більше — дізнайтеся цієї неділі, 6 грудня, у 23 випуску на телеканалі СТБ!
Одного дня дружина зникла, забравши з собою дочку. Усі спроби чоловіка відшукати їх виявилися марними. Та найбільше Анатолій переживає, до кого відвезли його дочку. Адже ще в стосунках дружина часто зраджувала йому, навіть із власним зятем! Вона водила доньку по кублах і кидала на незнайомих чоловіків. Журналісти розшукали втікачку з дочкою. 55-річна Тетяна змінила Риті номер телефону, перевела її в іншу школу і не випускає навіть гуляти, адже дівчинка пережила з батьком таке, що неможливо забути!
- Чи заслуговує батько на зустріч із дочкою?
- Чому всі рідні вважають його сектантом?
- На які дивні ритуали Анатолій приводив власну доньку?
- І від кого насправді треба рятувати дівчинку?
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Не пропустіть 23 випуск проєкту «Один за всіх»-15 уже 6 грудня о 20:00!