В 23 выпуске в студии проекта «Один за всіх» будут разбираться в истории 58-летнего Анатолия, который никогда столько не переживал, как за два последних месяца. После 13 лет совместной жизни гражданская жена украла смысл его существования ― 9-летнюю дочь Риту. Больше — узнайте в это воскресенье, 6 декабря, в 23 выпуске на телеканале СТБ!

В один день супруга исчезла, забрав с собой дочь. Все попытки мужчины отыскать их оказались тщетными. Но больше всего Анатолий переживает, к кому увезли его дочь. Ведь еще в отношениях супруга часто изменяла ему, даже с собственным зятем! Она водила дочь по притонах и бросала на незнакомых мужчин. Журналисты разыскали сбежавшую с дочерью жену. 55-летняя Татьяна изменила Рите номер телефона, перевела ее в другую школу и не выпускает дочь даже гулять, ведь девочка пережила с отцом такое, что невозможно забыть!

Заслуживает ли отец встречи с дочерью?

Почему все родные считают его сектантом?

На какие странные ритуалы Анатолий приводил собственную дочь?

И от кого на самом деле надо спасать девочку?

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Video: «Один за всіх»-15: Чем шокирует 23 выпуск остросоциального проекта? 6 декабря 2020 на телеканале СТБ выйдет 23 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 23 выпуска Один за всех 15 сезон от 06.12.2020 смотрите на СТБ

Не пропустите 23 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже 6 декабря в 20:00!

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