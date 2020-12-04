«Один за всіх»-15: Чем шокирует 23 выпуск остросоциального проекта?
В 23 выпуске в студии проекта «Один за всіх» будут разбираться в истории 58-летнего Анатолия, который никогда столько не переживал, как за два последних месяца. После 13 лет совместной жизни гражданская жена украла смысл его существования ― 9-летнюю дочь Риту. Больше — узнайте в это воскресенье, 6 декабря, в 23 выпуске на телеканале СТБ!
В один день супруга исчезла, забрав с собой дочь. Все попытки мужчины отыскать их оказались тщетными. Но больше всего Анатолий переживает, к кому увезли его дочь. Ведь еще в отношениях супруга часто изменяла ему, даже с собственным зятем! Она водила дочь по притонах и бросала на незнакомых мужчин. Журналисты разыскали сбежавшую с дочерью жену. 55-летняя Татьяна изменила Рите номер телефона, перевела ее в другую школу и не выпускает дочь даже гулять, ведь девочка пережила с отцом такое, что невозможно забыть!
- Заслуживает ли отец встречи с дочерью?
- Почему все родные считают его сектантом?
- На какие странные ритуалы Анатолий приводил собственную дочь?
- И от кого на самом деле надо спасать девочку?
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Video: «Один за всіх»-15: Чем шокирует 23 выпуск остросоциального проекта?
Не пропустите 23 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже 6 декабря в 20:00!