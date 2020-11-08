60-річний Степан із Закарпаття ― багатодітний батько. Рік тому пенсіонер поховав дружину і залишився сам із дітьми. Четверо — рідні, а один — під опікою. Проте сусіди Степана не вірять у сімейну ідилію. Мовляв, за зачиненими дверима чоловік перетворюється на тирана і нелюда. Усю правду з’ясували у студії проєкту «Один за всіх»-15!

Сусіди вже рік марно благають соціальні служби врятувати дітей. Тож останньою інстанцією став проєкт «Один за всіх», у студію якого приїхали Віра й Аліна. Перші підозри виникли, коли жінки почали чути крики. Діти часом вибігають з хати у синцях. А одного разу малеча розповіла, що ручку сина Андрійка батько засунув до пічки через те, що той грався сірниками. Тож односельці вирішили звертатися до відповідних служб.

Проте служба у справах дітей повідомила журналістам проєкту «Один за всіх», що ніхто з сусідів до них не звертався.

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А от в іншому селі, куди нещодавно переїхала родина, чоловіка вважають зразковим батьком. До студії приїхала жінка, яка глядить дітей, коли Степан працює. Кароліна зазначила, що Степан ― хороший батько і добрий чоловік. Єдине, що може собі дозволити, — це посварити і відшмагати кропивою за шкоду. А всі синці — це наслідок гри дітей між собою.

У студії з’явився сам Степан. Чоловік емоційно розповів, що жінки-сусідки йому мстяться за те, що не возив їх на роботу. Дітей він не б’є, тільки кропивою може відхльостати. А всі побої на дітях — це діяння родичів померлої дружини. Раніше родина жила в будинку Йосипа, колишнього ув’язненого за вбивство брата.

Психологиня поспілкувалася з дітьми. Син Андрійко повідомив, що йому не потрібна допомога. Усі діти люблять батька, він їх обожнює. Ба більше, позиція односельців просто створювала психологічний тиск на дітей, що змусило їх повірити в те, що у всьому винен батько.

Після випуску ведучий проєкту Михайло Присяжнюк подарував родині плиту. Односельці припинили звинувачувати Степана.

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