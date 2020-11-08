60-летний Степан из Закарпатья ― многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил жену и остался один с детьми. Четверо — родные, а один — под опекой. Однако соседи Степана не верят в семейную идиллию. Мол, за закрытыми дверями мужчина превращается в тирана и изверга. Всю правду выяснили в студии проекта «Один за всіх»-15!

Соседи уже год безрезультатно просят социальные службы спасти детей. Поэтому последней инстанцией стал проект «Один за всіх», в студию которого приехали Вера и Алина. Первые подозрения возникли, когда женщины начали слышать крики. Дети порой выбегают из дома в синяках. А однажды малыши рассказали, что ручку Андрюши отец сунул в печь, потому что тот играл спичками. Поэтому односельчане решили обращаться в соответствующие службы.

Но служба по делам детей сообщила журналистам проекта «Один за всіх», что никто из соседей к ним не обращался.

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А вот в другом селе, куда семья переехала, мужчину считают образцовым отцом. В студию приехала женщина, которая присматривает за детьми, когда Степан работает. Каролина отметила, что Степан ― добрый отец и хороший человек. Единственное, что может себе позволить, — это наругать и отшлепать крапивой за проступки. А все синяки — это результат игры детей между собой.

В студии появился сам Степан. Мужчина эмоционально рассказал, что женщины-соседки ему мстят за то, что не возил их на работу. Детей он не бьет, только крапивой шлепает. А все побои на детях — это деяние родственников умершей жены. Ранее семья жила в доме Иосифа, бывшего заключенного за убийство брата.

Психолог пообщалась с детьми. Сын Андрюша сообщил, что ему не нужна помощь. Все дети любят отца, он их обожает. Более того, позиция односельчан просто создавала психологическое давление на детей, что заставило их поверить в то, что во всем виноват отец.

После выпуска ведущий проекта Михаил Присяжнюк подарил семье плиту. Односельчане прекратили обвинять Степана.

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