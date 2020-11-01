«Один за всіх»-15: приголомшливий результат детектора у 18 випуску

25-річний Влад сидить у СІЗО за зґвалтування неповнолітньої. Мама затриманого впевнена, якщо він сам не накладе на себе руки, то в камері його просто вб’ють. Адже її син не зможе пережити такого сорому, відчаю. Ба більше, він точно не винен у скоєнні страшного злочину, а причиною страждань є 13-річна Карина. Пара зустрічалася пів року. Одного дня дівчина заявила, що її розбещує і ґвалтує вітчим Сергій. Проте її мати в це не повірила і здала поліції не свого чоловіка, а невинного хлопця — Влада.

Наразі 13-річна дівчина разом з рідним батьком намагається довести справедливість і посадити вітчима, а коханого хлопця врятувати. До студії приїхала мати Влада і розповіла, що Карина написала заяву про зґвалтування. Першими про страшні події дізналися біологічний батько та його дружина. Тож родина одразу пішла з дитиною до поліції. Виникає запитання, як ув’язнили Влада? Медична експертиза показала, що дівчина мала статевий контакт із ним. Проте сама Карина стверджує, що вона кохала Влада, тож вони мали серйозні стосунки впродовж тривалого часу.

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Мати дівчинки висловила свою версію. 32-річна Тетяна зовсім не вірить у те, що доньку ґвалтував вітчим. Аргументувала тим, що Карина жодного разу про це не повідомляла їй. Ба більше, того тижня Сергія не було вдома.

Згодом з’ясувалися приголомшливі подробиці. Колись Влад і Сергій були разом ув’язнені. А ще однією причиною, чому мати Карини не вірить в історію зі зґвалтуванням, є її власний досвід. Жінка в дитинстві стала жертвою дорослого чоловіка. Тоді батьки також не підтримали її.

До студії приїхав Сергій, якого звинувачують у зґвалтуванні. Він розповів, що йому довелося посадити за ґрати друга, щоб урятувати падчерку. Будь-які інтимні контакти з нею Сергій заперечував. Щоб установити істину, чоловік пройшов детектор брехні. Результати вразили всіх. З’ясувалося, що вітчим не мав жодних сексуальних стосунків з дівчиною.

Наприкінці програми Карина зізналася, що обмовляла вітчима, щоб той сів у в’язницю і не заважав їй надалі зустрічатися з Владом.

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