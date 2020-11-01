«Один за всіх»-15: шокирующий результат детектора в 18 выпуске

25-летний Влад сидит в СИЗО за изнасилование несовершеннолетней. Мама задержанного уверена, если он сам не покончит с собой, то в камере его просто убьют. Ведь её сын не сможет пережить такого позора и отчаяния. Более того, он точно не виноват в совершении страшного преступления, а причиной страданий является 13-летняя Карина. Пара встречалась полгода. Однажды девушка заявила, что ее развращает и насилует отчим Сергей. Однако её мать в это не поверила и сдала полиции не своего мужа, а невиновного парня — Влада.

Сейчас 13-летняя девушка вместе с родным отцом пытается доказать справедливость и посадить отчима, а любимого парня спасти. В студию приехала мать Влада и рассказала, что Карина написала заявление об изнасиловании. Первыми о страшных событиях узнали биологический отец и его жена. Поэтому семья сразу пошла с ребенком в полицию. Возникает вопрос, как посадили Влада? Медицинская экспертиза показала, что у девушки был половой контакт с ним. Однако сама Карина утверждает, что она ​​любила его, поэтому они имели серьезные отношения на протяжении длительного времени.

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Мать девочки высказала свою точку зрения. 32-летняя Татьяна совсем не верит в то, что ее дочь насиловал отчим. Аргументирует тем, что девушка ни разу об этом не сообщала ей. Более того, на той неделе Сергея не было дома.

Впоследствии выяснились шокирующие подробности. Когда-то Влад и Сергей были заключенными и вместе отсиживали срок. А еще одной причиной, почему мать не верит в историю с изнасилованием, является собственный опыт. Женщина в детстве стала жертвой взрослого мужчины. Тогда родители также не поддержали ее.

В студию приехал сам Сергей, которого обвиняют в изнасиловании. Он рассказал, что ему пришлось посадить за решетку друга, чтобы спасти падчерицу. Все интимные отношения он отрицал. Чтобы установить истину, мужчина прошел детектор лжи. Результаты поразили всех. Выяснилось, что отчим не имел никаких сексуальных отношений с девочкой.

В конце программы Карина призналась, что оговаривали отчима, чтобы тот сел в тюрьму и не мешал ей в дальнейшем встречаться с Владом.

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