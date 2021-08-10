С 29 августа Сергей Костыра в проекте Один за всех 17 сезон будет делать все, чтобы виновные за совершенные преступления были наказаны! Ведущий станет на страже справедливости, чтобы изменить судьбу людей и подарить им шанс на лучшее будущее. Неслыханные преступления, поступки родителей, которые разрывают сердце, издевательства… Сергей Костыра пропустит через себя каждую историю, чтобы помочь людям. Не пропустите премьеру Один за всех 17 сезон – смотрите первый выпуск 29 августа на СТБ.