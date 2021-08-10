З 29 серпня Сергій Костира в проєкті Один за всіх 17 сезон робити все, аби винні за вчинені злочини були покарані! Ведучий стане на варті справедливості, аби змінити долю людей і подарувати їм шанс на краще майбутнє. Нечувані злочини, вчинки батьків, які розривають серце, знущання… Сергій Костира пропустить крізь себе кожну історію, аби допомогти людям. Не пропустіть прем’єру Один за всіх 17 сезон – дивіться перший випуск 29 серпня на СТБ.