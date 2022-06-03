Уже в это воскресенье, 5 июня, в 19:00 в эфире телеканала СТБ остросоциальный проект «Один за всіх» представит особенный спецвыпуск. Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Новый выпуск «Один за всіх» посвящен гражданским и защитникам «Азовстали». Что будет в выпуске ― читайте далее.

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Команда с ведущим, юристом Сергеем Костыром, вернулись к работе, чтобы помочь украинцам, которые уже более трех месяцев живут в опасности из-за российского вторжения в Украину. В новом спецвыпуске проекта «Один за всіх» на телеканале СТБ показали истории украинцев, скрывавшихся на «Азовстали» от зверств российских оккупантов в Мариуполе.

Как украинцы смогли спастись на «Азовстали», как российские оккупанты перекрыли поставки продуктов, воды и медикаментов заблокированным на заводе и в Мариуполе, в каком состоянии были раненые, и как относились украинские военные к гражданским, которых защищали, ― обо всем этом станет известно в спецвыпуске «Один за всіх» об «Азовстали».

Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

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