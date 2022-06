Уже цієї неділі, 5 червня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий особливий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий особливий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Новий випуск «Один за всіх» присвячений цивільним та захисникам «Азовсталі»? Що буде у випуску ― читайте далі.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Команда з ведучим, юристом Сергієм Костирою, повернулись до роботи, аби допомогти українцям, які вже більше трьох місяців живуть в небезпеці через російське вторгнення в Україну. У новому спецвипуску проєкту «Один за всіх» на телеканалі СТБ показали історії українців, які переховувалися на «Азовсталі» від звірств російських окупантів у Маріуполі.

Як українці змогли врятуватися на «Азовсталі», як російські окупанти перекрили постачання продуктів, води та медикаментів заблокованим на заводі та у Маріуполі, в якому стані були поранені, та як ставилися українські військові до цивільних, яких захищали, ― про все це стане відомо у спецвипуску «Один за всіх» про «Азовсталь».

