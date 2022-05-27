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«Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 29.05.2022?

27.05.2022

Уже в это воскресенье, 29 мая, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.

Один за всіх спецвипуск 29.05.2022

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Команда с ведущим, юристом Сергеем Костырой, вернулась к работе, чтобы помочь украинцам, облегчить их выезд и пребывание за границей на время войны или возвращение домой. В новом спецвыпуске проекта «Один за всіх» на телеканале СТБ будут разбираться, как восстанавливать жилье и что вообще делать украинцам, потерявшим дома.

Как получить компенсацию собственникам разрушенного или поврежденного имущества? Куда обращаться и как действовать, если утрачены документы на право собственности? Что делать, если на покупку жилья пришлось брать кредиты, и какие альтернативные варианты временного убежища для пострадавших существуют в Украине?

Video: «Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 29.05.2022?

29 мая 2022 на телеканале СТБ состоится премьера 4 специального выпуска проекта Один за всіх. Анонс спецвыпуска Один за всех от 29.05.2022 смотрите на СТБ

Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

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