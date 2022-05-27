Уже в это воскресенье, 29 мая, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Команда с ведущим, юристом Сергеем Костырой, вернулась к работе, чтобы помочь украинцам, облегчить их выезд и пребывание за границей на время войны или возвращение домой. В новом спецвыпуске проекта «Один за всіх» на телеканале СТБ будут разбираться, как восстанавливать жилье и что вообще делать украинцам, потерявшим дома.

Как получить компенсацию собственникам разрушенного или поврежденного имущества? Куда обращаться и как действовать, если утрачены документы на право собственности? Что делать, если на покупку жилья пришлось брать кредиты, и какие альтернативные варианты временного убежища для пострадавших существуют в Украине?

Video: «Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 29.05.2022? 29 мая 2022 на телеканале СТБ состоится премьера 4 специального выпуска проекта Один за всіх. Анонс спецвыпуска Один за всех от 29.05.2022 смотрите на СТБ

Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

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