Уже цієї неділі, 29 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Команда з ведучим, юристом Сергієм Костирою, повернулись до роботи, аби допомогти українцям, полегшити їхній виїзд та перебування за кордоном на час війни або повернення додому. У новому спецвипуску проєкту «Один за всіх» на телеканалі СТБ будуть розбиратися, як відновлювати житло та що взагалі робити українцям, які втратили домівки.

Як отримати компенсацію власникам зруйнованого чи пошкодженого майна? Куди звертатися та як діяти, якщо втрачені документи на право власності? Що робити, якщо на придбання житла довелося брати кредити, та які альтернативні варіанти тимчасового прихистку для постраждалих існують в Україні?

Не пропустіть новий випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

