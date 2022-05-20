Уже в это воскресенье, 22 мая, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Тысячи украинцев попадали в плен к российским оккупантам, когда те захватывали наши города и села. Россияне в оккупации держали украинцев в бесчеловечных условиях, пожилые люди, женщины и дети терпели ежедневные издевательства от рашистов и умирали прямо в подвалах. Вырвавшиеся от них люди ищут убежище в Европе. Однако сейчас процветают аферы с торговлей людьми, и проект «Один за всіх» помог с проверкой волонтеров, которые хотели оказать помощь украинским семьям.

22 мая в спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории людей, побывавших в плену у россиян и переживших потери. Что украинцы рассказывают о плене? Все ли волонтеры действительно хотят помочь украинцам, и есть ли мошенники среди иностранцев? Как украинцам в Европе не попасть на крючок к аферистам? Как пережить боль от потери близких, погибших от рук оккупантов? И есть ли шанс на нормальную и полноценную жизнь после плена в русской оккупации?

Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

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