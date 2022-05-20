Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvMXphdnNlaCIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Один за всіх. Спецвипуск»: що буде у новому випуску від 22.05.2022?

20.05.2022

Уже цієї неділі, 22 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

Один за всіх

Більше на тему: Сергій Костира: біографія, кар’єра і всі новини про ведучого

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Тисячі українців потрапили в полон до російських окупантів, коли ті захоплювали наші міста та села. Росіяни в окупації тримали українців у нелюдських умовах, літні люди, жінки та діти терпіли щоденні знущання від рашистів і помирали просто у підвалах. Люди, які вирвалися від них, шукають прихисток у Європі. Проте, зараз процвітають афери з торгівлею людьми, і проєкт «Один за всіх» допоміг із перевіркою волонтерів, які хотіли надати допомогу українським сім’ям.

22 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, хто побував у полоні в росіян та пережив втрати. Що українці розповідають про полон? Чи всі волонтери дійсно хочуть допомогти, та чи є шахраї серед іноземців? Як українцям у Європі не потрапити на гачок до аферистів? Як пережити біль від втрати близьких, які загинули від рук окупантів? Та чи є шанс на нормальне та повноцінне життя після полону в російській окупації?

 

Не пропустіть новий випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

Більше на тему: Як отримати допомогу переселенця від ООН і виплати

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send