Уже цієї неділі, 22 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Тисячі українців потрапили в полон до російських окупантів, коли ті захоплювали наші міста та села. Росіяни в окупації тримали українців у нелюдських умовах, літні люди, жінки та діти терпіли щоденні знущання від рашистів і помирали просто у підвалах. Люди, які вирвалися від них, шукають прихисток у Європі. Проте, зараз процвітають афери з торгівлею людьми, і проєкт «Один за всіх» допоміг із перевіркою волонтерів, які хотіли надати допомогу українським сім’ям.

22 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, хто побував у полоні в росіян та пережив втрати. Що українці розповідають про полон? Чи всі волонтери дійсно хочуть допомогти, та чи є шахраї серед іноземців? Як українцям у Європі не потрапити на гачок до аферистів? Як пережити біль від втрати близьких, які загинули від рук окупантів? Та чи є шанс на нормальне та повноцінне життя після полону в російській окупації?

Не пропустіть новий випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

