«Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 15.05.2022?
Уже в это воскресенье, 15 мая, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.
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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.
Российские оккупанты вывезли на свою территорию уже более полумиллиона украинцев, среди которых 120 тысяч ― детей! Принудительно депортируя людей, русские военные изводят их, заставляют пройти унизительные фильтрационные лагеря, а впоследствии даже отправляют в Сибирь или на Сахалин.
15 мая в спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории тех, кого принудительно депортируют россияне и кому удалось вернуться в Украину. С чем пришлось столкнуться обычным украинцам в фильтрационных лагерях? Есть ли у них шанс вернуться домой? И что следует знать их родственникам, чтобы вернуть родных?
Video: «Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 15.05.2022?
Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!
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