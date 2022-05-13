Уже в это воскресенье, 15 мая, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Российские оккупанты вывезли на свою территорию уже более полумиллиона украинцев, среди которых 120 тысяч ― детей! Принудительно депортируя людей, русские военные изводят их, заставляют пройти унизительные фильтрационные лагеря, а впоследствии даже отправляют в Сибирь или на Сахалин.

15 мая в спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории тех, кого принудительно депортируют россияне и кому удалось вернуться в Украину. С чем пришлось столкнуться обычным украинцам в фильтрационных лагерях? Есть ли у них шанс вернуться домой? И что следует знать их родственникам, чтобы вернуть родных?

Video: «Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в новом выпуске от 15.05.2022? 15 мая 2022 на телеканале СТБ состоится премьера специального выпуска проекта Один за всіх. Анонс спецвыпуска Один за всех от 15.05.2022 смотрите на СТБ

Не пропустите новый выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

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