Уже цієї неділі, 15 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

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Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Російські окупанти вивезли на свою територію вже більше півмільйона українців, серед яких 120 тисяч ― дітей! Примусово депортуючи людей, російські військові мордують їх, змушують пройти принизливі фільтраційні табори, а згодом навіть відправляють до Сибіру чи на Сахалін.

15 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, кого примусово депортують росіяни і кому вдалося повернутися до України. Із чим довелося зіткнутися звичайним українцям у фільтраційних таборах? Чи є у них шанс повернутися додому? І що варто знати їхнім родичам, щоб повернути рідних?

Video: «Один за всіх. Спецвипуск»: що буде у новому випуску від 15.05.2022? 15 травня 2022 року на телеканалі СТБ вийде другий спецвипуск проєкту Один за всіх. Анонс спецвипуску Один за всіх від 15.05.2022 дивіться на СТБ

Не пропустіть новий випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

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