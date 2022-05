Уже цієї неділі, 15 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск проєкту «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Російські окупанти вивезли на свою територію вже більше півмільйона українців, серед яких 120 тисяч ― дітей! Примусово депортуючи людей, російські військові мордують їх, змушують пройти принизливі фільтраційні табори, а згодом навіть відправляють до Сибіру чи на Сахалін.

15 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, кого примусово депортують росіяни і кому вдалося повернутися до України. Із чим довелося зіткнутися звичайним українцям у фільтраційних таборах? Чи є у них шанс повернутися додому? І що варто знати їхнім родичам, щоб повернути рідних?

Не пропустіть новий випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

