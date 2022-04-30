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«Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в премьерном выпуске от 01.05.2022?

30.04.2022

Уже в это воскресенье, 1 мая, в 19:00 в эфир телеканала СТБ возвращается остросоциальный проект «Один за всіх». Зрителей ждет новый формат, соответствующий сегодняшним военным реалиям. Что же готовит новый выпуск «Один за всіх»? Читайте далее.

сергей костыра

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Остросоциальный проект «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой возвращается на телеэкраны, чтобы в такое нелегкое время продолжать стоять на страже правды и справедливости. Программа ответит на самые популярные вопросы украинцев и поможет справиться с вызовами военных реалий.

Уже 1 мая в спецвыпуске «Один за всіх» вы увидите истории тех, кто пережил оккупацию и смог выехать за границу. С чем пришлось столкнуться обычным украинцам? И что стоит знать тем, кто только собирается искать убежище в других странах?

Не пропустите премьерный выпуск «Один за всіх» уже в это воскресенье в 19:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх. Спецвыпуск»: что будет в премьерном выпуске от 01.05.2022?

1 мая 2022 на телеканале СТБ состоится премьера специального выпуска проекта Один за всіх. Анонс спецвыпуска Один за всех от 01.05.2022 смотрите на СТБ

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