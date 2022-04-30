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«Один за всіх. Спецвипуск»: що буде у прем’єрному випуску від 01.05.2022?

30.04.2022

Уже цієї неділі, 1 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ повертається гостросоціальний проєкт «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

сергей костыра

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Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Уже 1 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, хто пережив окупацію і зміг виїхати за кордон. Із чим довелося зіткнутися звичайним українцям? І що варто знати тим, хто збирається шукати прихистку в інших країнах?

Не пропустіть прем’єрний випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх. Спецвипуск»: що буде у прем’єрному випуску від 01.05.2022?

1 травня 2022 року на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра спеціального випуску проєкту Один за всіх. Анонс спецвипуску Один за всіх від 01.05.2022 дивіться на СТБ

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