Уже цієї неділі, 1 травня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ повертається гостросоціальний проєкт «Один за всіх». На глядачів чекає новий формат, що відповідає воєнним реаліям сьогодення. Що ж готує новий випуск «Один за всіх»? Читайте далі.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою повертається на телеекрани, щоб у такий нелегкий час продовжувати стояти на варті правди і справедливості. Програма відповість на найпопулярніші запитання українців і допоможе впоратися з викликами воєнних реалій.

Уже 1 травня у спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії тих, хто пережив окупацію і зміг виїхати за кордон. Із чим довелося зіткнутися звичайним українцям? І що варто знати тим, хто збирається шукати прихистку в інших країнах?

Не пропустіть прем’єрний випуск «Один за всіх» уже цієї неділі о 19:00 на СТБ!

