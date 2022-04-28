Пять миллионов украинцев были вынуждены бежать от войны за пределы Родины! Численность выехавших за границу ежедневно только увеличивается в геометрической прогрессии. Каждый переселенец спасает самое ценное ― свою жизнь и жизнь своих детей! Проект «Один за всіх» подготовил специальный выпуск, чтобы рассказать истории тех, кто пережил оккупацию, обстрелы и смог выехать за границу.

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Своей историей поделится 39-летняя Марина Фиалковская. Женщина покинула родной Киев на 7-м месяце беременности вместе с сыном-первоклассником. Приехав в Данию, узнала, что там медицинские услуги будущих родов слишком дорогие. Такая сумма для беременной переселенки оказалась неподъемной…

«Стоимость будущих родов составляет 30 000 крон. На наши деньги это 120 000 грн. И я пошла в полицию, сдала свой паспорт, и нас поселили в лагерь для беженцев».

Другой переселенец из Николаева Сергей Антонюк ― отец-одиночка. После смерти жены он самостоятельно воспитывает 5-летнего сына. Сергею удалось уехать в Болгарию, но там он столкнулся с полным непониманием своих прав и проблемами трудоустройства в чужой стране.

«Я боюсь что-либо подписывать. Я боюсь, что я не вернусь в Украину. Деньги заканчиваются, но работы нет».

Семья Власенко ― настоящий символ храбрости! Во время выезда из родного Ворзеля их авто обстреляли оккупанты. Мать и дочь украинские медики вернули с того света. Впоследствии семью эвакуировали в Германию. Но за границей борьба за жизнь продолжается.

«Я три дня назад встала на ноги. А потом пошло неприживление сустава, и снова сделали операцию. Врачи не дают прогнозов…»

«Один за всіх» расскажет истории семей, спасавшихся от войны бегством в Европу. С чем украинцам за границей пришлось столкнуться? И что стоит знать всем, кто только собирается искать убежище в других странах? Не пропустите в воскресенье, 1 мая, в 19:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх»: истории украинцев, которым удалось спастись из-под обстрелов и выехать за границу 1 мая 2022 на телеканале СТБ выйдет специальный выпуск проекта Один за всіх. Анонс спецвыпуска Один за всех от 01.05.2022 смотрите на СТБ

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