П’ять мільйонів українців були змушені тікати від війни за межі Батьківщини! Чисельність тих, хто виїхав за кордон, щодня тільки збільшується в геометричній прогресії. Кожен переселенець рятує найцінніше ― своє життя та життя своїх дітей. Проєкт «Один за всіх» підготував спеціальний випуск, щоб розповісти історії тих, хто пережив окупацію, обстріли і зміг виїхати за кордон.

Більше на тему: Анна Просвєтова: Російська пропаганда змінює реальність людини за тією самою системою, що й секти

Своєю історією поділиться 39-річна Марина Фіалковська. Жінка залишила рідний Київ на 7-му місяці вагітності разом із сином-першокласником. Приїхавши в Данію, вона дізналася, що там медичні послуги майбутніх пологів надто дорогі. Така сума для вагітної переселенки виявилася непідйомною…

«Вартість майбутніх пологів становить 30 000 крон. На наші гроші це 120 000 грн. І я пішла в поліцію, здала свій паспорт, і нас поселили в табір для біженців».

Інший переселенець із Миколаєва Сергій Антонюк ― батько-одинак. Після смерті дружини він сам виховує 5-річного сина. Сергієві вдалося виїхати в Болгарію, але там він зіткнувся з повним нерозумінням своїх прав та проблемами працевлаштування в чужій країні.

«Я боюся щось підписувати. Я боюся, що я не повернусь в Україну. Гроші закінчуються, але роботи немає».

Сім’я Власенків ― справжній символ хоробрості! Під час виїзду з рідного Ворзеля їхнє авто обстріляли окупанти. Матір і доньку українські медики повернули з того світу. Згодом сім’ю евакуювали до Німеччини. Та за кордоном боротьба за життя продовжується.

«Я три дні тому встала на ноги. А потім пішло неприживання суглоба, і знову зробили операцію. Лікарі не дають прогнозів…»

«Один за всіх» розкаже історії родин, які рятувалися від війни втечею до Європи. З чим українцям за кордоном довелося зіткнутися? І що варто знати всім, хто лише збирається шукати прихистку в інших країнах? Не пропустіть у неділю, 1 травня, о 19:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх»: історії українців, яким вдалось врятуватися з-під обстрілів і виїхати за кордон 1 травня 2022 року на телеканалі СТБ вийде спеціальний випуск проєкту Один за всіх. Анонс спецвипуску Один за всіх від 01.05.2022 дивіться на СТБ

Більше на тему: Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.