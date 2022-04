П’ять мільйонів українців були змушені тікати від війни за межі Батьківщини! Чисельність тих, хто виїхав за кордон, щодня тільки збільшується в геометричній прогресії. Кожен переселенець рятує найцінніше ― своє життя та життя своїх дітей. Проєкт «Один за всіх» підготував спеціальний випуск, щоб розповісти історії тих, хто пережив окупацію, обстріли і зміг виїхати за кордон.

Своєю історією поділиться 39-річна Марина Фіалковська. Жінка залишила рідний Київ на 7-му місяці вагітності разом із сином-першокласником. Приїхавши в Данію, вона дізналася, що там медичні послуги майбутніх пологів надто дорогі. Така сума для вагітної переселенки виявилася непідйомною…

Інший переселенець із Миколаєва Сергій Антонюк ― батько-одинак. Після смерті дружини він сам виховує 5-річного сина. Сергієві вдалося виїхати в Болгарію, але там він зіткнувся з повним нерозумінням своїх прав та проблемами працевлаштування в чужій країні.

Сім’я Власенків ― справжній символ хоробрості! Під час виїзду з рідного Ворзеля їхнє авто обстріляли окупанти. Матір і доньку українські медики повернули з того світу. Згодом сім’ю евакуювали до Німеччини. Та за кордоном боротьба за життя продовжується.

«Один за всіх» розкаже історії родин, які рятувалися від війни втечею до Європи. З чим українцям за кордоном довелося зіткнутися? І що варто знати всім, хто лише збирається шукати прихистку в інших країнах? Не пропустіть у неділю, 1 травня, о 19:00 на СТБ!

