16 мая в 20:00 в 21 выпуске остросоциальный проект «Один за всіх» поможет разобраться в серьезном семейном конфликте семьи Ищенко из Донецка. В студию придет 32-летняя многодетная мама Анна, которая сейчас беременна четвертым ребенком. Женщина хочет опровергнуть страшную клевету о своем возлюбленном – три недели назад ее бывший муж забрал свою старшую дочь, 10-летнюю Таю, от мамы и обвинил ее нового мужчину в педофилии!

В студии проекта «Один за всіх» эксперты и ведущий разберутся, что на самом деле происходило с Таей в семье мамы и отчима.

Кто из двух мужчин нажил себе репутацию тирана?

Какие шокирующие подробности станут известны в студии?

Причастен ли Максим к совращению малолетней?

И в какой семье останется жить Тая?

21 выпуск проекта «Один за всіх»-16 смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 21: Кто настоящий тиран для 10-летней девочки ― отец или отчим? 16 мая 2021 на телеканале СТБ выйдет 21 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 21 выпуска Один за всех 16 сезон от 16.05.2021 смотрите на СТБ

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