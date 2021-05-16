«Один за всіх»-16 выпуск 21: Кто настоящий тиран для 10-летней девочки ― отец или отчим?
16.05.2021
16 мая в 20:00 в 21 выпуске остросоциальный проект «Один за всіх» поможет разобраться в серьезном семейном конфликте семьи Ищенко из Донецка. В студию придет 32-летняя многодетная мама Анна, которая сейчас беременна четвертым ребенком. Женщина хочет опровергнуть страшную клевету о своем возлюбленном – три недели назад ее бывший муж забрал свою старшую дочь, 10-летнюю Таю, от мамы и обвинил ее нового мужчину в педофилии!
В студии проекта «Один за всіх» эксперты и ведущий разберутся, что на самом деле происходило с Таей в семье мамы и отчима.
- Кто из двух мужчин нажил себе репутацию тирана?
- Какие шокирующие подробности станут известны в студии?
- Причастен ли Максим к совращению малолетней?
- И в какой семье останется жить Тая?
21 выпуск проекта «Один за всіх»-16 смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.
Video: «Один за всіх»-16 выпуск 21: Кто настоящий тиран для 10-летней девочки ― отец или отчим?
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