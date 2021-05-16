«Один за всіх»-16 випуск 21: Хто справжній тиран для 10-річної дівчинки ― батько чи вітчим?
16.05.2021
16 травня о 20:00 у 21 випуску гостросоціальний проєкт «Один за всіх» допоможе розібратися в серйозному сімейному конфлікті родини Іщенків з Донецька. У студію прийде 32-річна багатодітна мама Анна, яка зараз вагітна четвертою дитиною. Жінка хоче спростувати жахливий наклеп на свого коханого — три тижні тому її колишній чоловік забрав свою старшу дочку, 10-річну Таю, від мами і звинуватив її нового чоловіка в педофілії!
У студії проєкту «Один за всіх» експерти і ведучий розберуться, що насправді відбувалося з Таїсією в сім’ї мами та вітчима.
- Хто з двох чоловіків нажив собі репутацію тирана?
- Які приголомшливі подробиці стануть відомі в студії?
- Чи причетний Максим до розбещення малолітньої?
- І в якій сім’ї залишиться жити Тая?
21 випуск проєкту «Один за всіх»-16 дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.
Video: «Один за всіх»-16 випуск 21: Хто справжній тиран для 10-річної дівчинки ― батько чи вітчим?
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