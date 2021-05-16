16 травня о 20:00 у 21 випуску гостросоціальний проєкт «Один за всіх» допоможе розібратися в серйозному сімейному конфлікті родини Іщенків з Донецька. У студію прийде 32-річна багатодітна мама Анна, яка зараз вагітна четвертою дитиною. Жінка хоче спростувати жахливий наклеп на свого коханого — три тижні тому її колишній чоловік забрав свою старшу дочку, 10-річну Таю, від мами і звинуватив її нового чоловіка в педофілії!

У студії проєкту «Один за всіх» експерти і ведучий розберуться, що насправді відбувалося з Таїсією в сім’ї мами та вітчима.

Хто з двох чоловіків нажив собі репутацію тирана?

Які приголомшливі подробиці стануть відомі в студії?

Чи причетний Максим до розбещення малолітньої?

І в якій сім’ї залишиться жити Тая?

21 випуск проєкту «Один за всіх»-16 дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.



Video: «Один за всіх»-16 випуск 21: Хто справжній тиран для 10-річної дівчинки ― батько чи вітчим? 16 травня 2021 на телеканалі СТБ вийде 21 випуск 16 сезону проекту Один за всіх. Анонс 21 випуску Один за всіх 16 сезон від 16.05.2021 дивіться на СТБ

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