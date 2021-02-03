Новым ведущим программы «Один за всех» стал адвокат, психолог, экс-следователь, эксперт и юрист Сергей Костыра! Богатый опыт практики в сфере правосудия, заостренное чувство справедливости и желание помочь всем, кто в этом нуждается, — главные характеристики Сергея. Больше о себе ведущий рассказал редакции STB.UA в эксклюзивном интервью!

По вашему мнению, что является одной из главных проблем общества, которую следует решать?

Как практикующий юрист и дипломированный психолог, я хорошо разбираюсь в законах и праве. Знаю, с какими проблемами сталкиваются люди в повседневной жизни, в своих семьях, в отношениях с соседями. И также вижу, что зачастую они не знают своих прав или не верят, что могут наказать обидчика и добиться справедливости. Больше всего меня беспокоит тот факт, что часто люди боятся говорить вслух о том, что страдают от насилия, нарушены их права или права их малолетних детей. Они готовы молчать, потому что боятся, что сделают себе только хуже, боятся пресловутого мнения окружающих. Но виновный должен нести ответственность всегда. О нарушениях, насилии, противоправных действиях нужно заявлять вслух всегда. У меня тоже есть семья. Мне как отцу и мужу не все равно, в каком обществе будет расти мой сын. Я также, как и вы, хочу быть уверенным, что близких мне людей никто не обидит, а если такое произойдет — закон будет на их стороне. Я хочу здорового будущего этой стране и поэтому не могу стоять в стороне, когда знаю, что кто-то хочет помощи, но отчаялся в правосудии.

Расскажите больше о своем пути на телевидении.

Два года назад я стал экспертом проекта «Один за всех». На тот момент я прекратил сотрудничество с программой «Говорит Украина», где был экспертом 3 года. Сразу после мне поступило приглашение от гостевого редактора принять участие в проекте «Один за всех» в качестве эксперта-адвоката. Я это предложение принял с удовольствием, поскольку мне интересно было попробовать себя в рамках именно этой остросоциальной программы, ведь она действительно помогает людям. Мои попытки увенчались успехом, и уже через несколько месяцев мне предложили стать адвокатом проекта. Теперь уже как ведущий «Один за всех» я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этой студии всегда побеждали правда и справедливость.

В чем главная ценность программы «Один за всех»? В чем видите свою миссию в роли ведущего?

Главная задача проекта — не словом, а делом помогать тем, кто в этой помощи нуждается. А цель — стоять на защите законных прав и интересов простых людей.

Расскажите больше о себе и своих хобби.

Я женат, есть сын. Свою жизнь посвятил тому, чтобы защищать справедливость. Годы работал оперативным сотрудником, следователем МВД, СБУ, оперативником СБУ, 16 лет адвокатской практики, и 2 последних года параллельно с основной деятельностью я был экспертом «Один за всех». Среди моих увлечений — занятия спортом и активный отдых. А хобби — дайвинг и езда на байке. Дайвингом я начал заниматься более 5 лет назад. Во время отдыха с семьей решил попробовать окунуться, чтобы увидеть подводный мир Красного моря. И этот процесс настолько захватил, что я решил продолжить обучение дайвингу уже в Украине, где после ряда занятий и получил диплом дайвера.

Сын также осваивает дайвинг. Мы часто с ним погружаемся вместе. Более того, он еще летает на парашюте. Байкерство — это мечта детства. Когда мне исполнилось 14, родители подарили мне мотороллер. Я до сих пор помню те эмоции, которые меня переполняли, когда я впервые сел за руль этого мотороллера. Но, к сожалению, вскоре его украли. И с тех пор я не переставал думать о собственном двухколесном транспортном средствео. И вот когда мне исполнилось 35, я решил мечту детства воплотить в жизнь — и приобрел себе байк!

Каким своим поступком вы больше всего гордитесь?

Я горжусь своей семьей, своими коллегами, своей профессией. Но никогда не гордился собственными поступками. Ведь тщеславие — это не про меня.

Важнейшее событие вашей жизни — это…

Бесспорно, рождение сына.

Не пропустите премьеру 16 сезона проекта «Один за всех»!

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