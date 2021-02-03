Перше ексклюзивне інтерв’ю ведучого проєкту «Один за всіх» Сергія Костири

Новим ведучим програми «Один за всіх» став адвокат, психолог, екс-слідчий, експерт і юрист Сергій Костира! Багатий досвід практики у сфері правосуддя, гостре почуття справедливості і бажання допомогти всім, хто цього потребує, — головні характеристики Сергія. Більше про себе ведучий розповів редакції STB.UA в ексклюзивному інтерв’ю!

На вашу думку, що є однією з найважливіших проблем суспільства, яку треба вирішувати?

Як практикуючий юрист і дипломований психолог, я добре розуміюсь на законах та праві. Знаю, з якими проблемами стикаються люди у повсякденному житті, у своїх сім’ях, у відносинах із сусідами. І також бачу, що найчастіше вони не знають своїх прав або не вірять, що можуть покарати кривдника і домогтися справедливості. Найбільше мене турбує той факт, що часто люди бояться говорити вголос про те, що потерпають від насильства, що порушено їхні права або права їхніх малолітніх дітей. Вони ладні мовчати, бо бояться, що зроблять собі тільки гірше, бояться горезвісної думки оточення. Але винний має нести відповідальність завжди. Про порушення, насильство, протиправні дії потрібно заявляти вголос завжди. У мене також є сім’я. Мені як батьку та чоловіку не все одно, у якому суспільстві ростиме мій син. Я також, як і ви, хочу бути впевненим, що близьких мені людей ніхто не скривдить, а якщо таке станеться — закон буде на їхньому боці. Я прагну здорового майбутнього цій країні і тому не можу стояти осторонь, коли знаю, що хтось прагне допомоги, але зневірився у правосудді.

Розкажіть більше про свій шлях на телебаченні.

Два роки тому я став експертом проєкту «Один за всіх». На той момент я припинив співпрацю із програмою «Говорить Україна», де був експертом 3 роки. Одразу після цього мені надійшло запрошення від гостьового редактора взяти участь у проєкті «Один за всіх» у якості експерта-адвоката. Я цю пропозицію прийняв залюбки, бо мені цікаво було спробувати себе в рамках саме цієї гостросоціальної програми, адже вона справді допомагає людям. Мої спроби увінчалися успіхом, і вже через кілька місяців мені запропонували стати адвокатом проєкту. Тепер уже як ведучий «Один за всіх» я зроблю все від мене залежне, щоб у цій студії завжди перемагали правда і справедливість.

У чому головна цінність програми «Один за всіх»? У чому бачите свою місію в ролі ведучого?

Головне завдання проєкту — не словом, а ділом допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. А мета — стояти на захисті законних прав та інтересів простих людей.

Розкажіть більше про себе та свої хобі.

Я одружений, маю сина. Своє життя присвятив тому, щоб захищати справедливість. Богато років працював оперативним співробітником, слідчим у МВС, СБУ, оперативником СБУ, 16 років адвокатської практики, і 2 останні роки паралельно з основною діяльністю я був експертом «Один за всіх». Серед моїх захоплень — заняття спортом та активний відпочинок. А хобі — дайвінг та їзда на байку. Дайвінгом я почав займатися понад 5 років тому. Під час відпочинку з родиною вирішив спробувати зануритися, щоб побачити підводний світ Червоного моря. І цей процес настільки захопив, що я вирішив продовжити навчання дайвінгу вже в Україні, де після низки занять і отримав диплом дайвера. Син також опановує дайвінг. Ми часто з ним занурюємося разом. Ба більше, він ще літає на парашуті. Щодо байкерства — то це мрія дитинства. Коли мені виповнилося 14, батьки подарували мені моторолер. Я і досі пам’ятаю ті емоції, які мене переповнювали, коли я вперше сів за кермо цього моторолера. Та, на жаль, невдовзі його вкрали. І з того часу я не переставав думати про власний двоколісний транспортний засіб. І от коли мені виповнилося 35, я вирішив мрію дитинства втілити в життя — і придбав собі байк!

Яким своїм учинком ви найбільше пишаєтеся?

Я пишаюся своєю родиною, своїми колегами, своєю професією. Але ніколи не пишався власними вчинками. Адже пихатість — це не про мене.

Найважливіша подія вашого життя — це…

Безперечно, народження сина.

Не пропустіть прем’єру 16 сезону проєкту «Один за всіх»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ