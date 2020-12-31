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Вагітна у 16: кастинг проєкту на 3 сезон 2021

31.12.2020

Вагітна у 16 повертається! Проєкт, який підіймає тему ранньої вагітності, оголошує кастинг у новий сезон. Ви або ваші близькі надто рано завагітніли, не знаєте, як будувати стосунки із батьком дитини та плани на майбутнє? Станьте героїнею проєкту Вагітна у 16 – заповнюйте анкету на сайті СТБ у розділі Кастинги або пишіть нам у соцмережах!

Video: Вагітна у 16: кастинг проєкту на 3 сезон 2021


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