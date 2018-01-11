«Слідство ведуть екстрасенси»: таємниця шаманського ножа

14 січня 2018 року о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде перший випуск нового сезону програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу експерти вирушать до села Вікнина Кіровоградської області, щоб врятувати сім’ю від таємничого потойбічного вбивці, який оселився в їхньому будинку.

У програму «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Надія Войтенко. Не так давно вона, її чоловік і двоє їхніх синів з невістками побудували будинок. Але як тільки вони туди заселилися, посеред ночі почули страхітливий стогін, від якого в жилах стигла кров. З кожним днем ​​присутність потойбічної сили відчувалася все сильніше. Щось надприродне залишало на вікнах і стінах дивні сліди… А незабаром почало нести реальну загрозу життю! Одного разу син з невісткою знайшли ледь живу Надію в петлі… Але тоді її вдалося врятувати.

Читайте також: «Слідство ведуть екстрасенси»: неминуча розплата за любовну магію

Як виявилася, про це Надія нічого не пам’ятає, адже думок про суїцид у неї ніколи не було. Однак вона впевнена: нею керувала якась сила. Героїня почала замислюватися про проблеми з психікою, але й ця версія незабаром відпала.

«Ніяких психічних розладів у жінки не спостерігається. Вона не страждає депресією, галюцинаціями, втратою пам’яті. Пояснити причину цього вчинку складно», – повідомить психолог Світлана Білоусова.

Сім’я впевнена, що Надію намагається забрати на той світ загиблий господар будинку за те, що нові мешканці зруйнували колишню будівлю, коли придбали ділянку. Але продати нерухомість члени сім’ї не можуть, адже на цій землі, крім будинку, у них є ціле фермерське господарство.

Допомогти Надії погодилися постійні експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси»: одна з найсильніших ясновидців країни Олена Курилова та відьма-некромант Жанна Шулакова.

Приїхавши на місце розслідування, Жанна Шулакова повідомить:

«Я чітко бачила картинку. Навколо все було заляпано кров’ю. Ми собі навіть уявити не могли, як Надя та її сім’я з цим пов’язані».

«Цій родині загрожує сутність, яка може приймати абсолютно різні форми. То залишає сліди на стіні, то приходить в образі вовка або собаки. Але карти говорили мені, що вона прив’язана саме до Наді. Тому і близькі її в небезпеці», – повідомить героям програми ясновидиця Олена Курилова.

Хто намагається вбити Надію, з якої причини їй мститься таємнича сила і при чому тут шаманська магія – дізнайтеся в прем’єрному випуску нового сезону вже цієї неділі, 14 січня в 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ