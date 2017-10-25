Телеканал СТБ любить тішити своїх глядачів, тому завжди готує для вас щось новеньке. Наприклад, навесні 2018 року стартує нове юмористичне ток-шоу «Вечір з Наталією Гариповою». У студії ви побачите своїх улюблених зірок зовсім з іншої сторони. Детальніше – у нашому матеріалі.

Уже навесні в ефірі телеканалу СТБ з’явиться новий проект «Вечір з Наталією Гаріповою». Як ви зрозуміли з назви, вести його буде відома стенд-ап комік Наталія Гаріпова. Ведуча буде не тільки сміятися над собою, а й жартувати над своїми зірковими гостями.

Під час шоу селебріті постануть у незвичних для глядача образах, демонструючи свої фізичні, творчі та імпровізаційні таланти. Самі того не підозрюючи, вони також стануть частиною різних експериментів.

«У програму ми запрошуємо зірок і намагаємося перевірити – чи мають вони почуттям гумору, чи вміють посміятися над іншими, і головне – над собою. Ми розкриємо деякі таємниці особистого життя зірок і запросимо до студії людей, яких наші герої зовсім не очікують побачити. Програма буде наповнена цікавими розіграшами, веселими іграми та кумедними ситуаціями. Відомі на всю країну люди опиняться героями смішних і незвичайних історій, а також дізнаються про себе багато нового і цікавого», – розповів керівник ТО Олексій Удовицький.

Після всіх випробувань у запрошених гостей буде шанс помститися ведучій. Звісно, у смішній манері.

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